L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento di Mauro Icardi e spiega come l'Inter abbia bisogno dei suoi gol per risollevarsi da questo momento negativo che ha condotto a tre sconfitte di fila.



“Un gol nelle ultime cinque gare disputate, Coppa Italia compresa: non è roba da Mauro Icardi, che nel frattempo ha sbagliato pure un calcio di rigore decisivo a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Ed è forse questo il timore maggiore in casa Lazio: uno come Maurito non resta mai a digiuno troppo a lungo e raramente tiene su livelli terrestri la propria media-gol. La preoccupazione laziale è naturalmente la speranza dell’Inter. Icardi ha segnato in dieci delle diciotto gare di campionato, e finora non è mai andato oltre i due turni consecutivi di digiuno: Genoa e Benevento, sesta e settima giornata; Verona e Torino, undicesima e dodicesima giornata. Particolarmente buono il curriculum casalingo: dodici gol in nove gare (17 nell’intero campionato), a secco solo contro Genoa e Torino. Ha rabbia in corpo e grande voglia di riscatto il capitano nerazzurro, perché sente soprattutto sua la responsabilità per la sconfitta con il Sassuolo: al di là del rigore sbagliato ci sono almeno altre due clamorose occasioni gettate al vento a pochi metri dalla porta avversaria. E la pressione è oggi fortissima: la sfida con la Lazio vale un preliminare di Champions League”.