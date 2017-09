Icardi è tra i 10 bomber più prolifici della storia nerazzurra. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ne evidenzia i meriti e spiega come il prossimo obiettivo sia quello di raggiungere Vieri.



"Niente terza doppietta consecutiva nelle prime tre giornate - e di conseguenza niente primato assoluto - ma un centro singolo che gli vale l’ingresso nella top ten dei marcatori interisti in Serie A. Mauro Icardi ha cullato per diversi minuti il sogno di farne un altro, eppure il successo di squadra gli renderà comunque dolce questo 76° gol in campionato con la maglia dell’Inter. Agganciato Attilio Demaria al decimo posto, il capitano penserà a partire da sabato a Crotone a staccarlo perché il nono gradino di Christian Vieri dista altri 27 gol".