L'Inter cade a Crotone e rovina ancora una volta una stagione che la porterà a fine anno alla sesta stagione consecutiva fuori dalla Champions League e, se il rendimento della squadra di Pioli non migliorerà, anche dall'Europa League. Le prossime gare contro Milan, Fiorentina e Napoli saranno fondamentali e per questo il club nerazzurro dovrà aggrapparsi con tutte le forze a colui che, almeno nelle idee della società, dovrebbe essere il punto di riferimento, il capitano, il top player della squadra: Mauro Icardi.



MANCA UN GOL DA SETTEMBRE - Dovrebbe, perchè l'attaccante argentino è in crisi di gol e di prestazioni, non è al 100% fisicamente ma, soprattutto, ha un atteggiamento in campo che riflette il momento della squadra. Svogliato, spesso lontano dall'azione e, nel momento di maggiore difficoltà, non riesce quasi mai a caricarsi la squadra sulle spalle. Il dato che è più preoccupante, inoltre, è relativo ai gol in trasferta di Icardi, che non segna un gol su azione lontano da San Siro ormai dal 21 settembre.



SERVE UN RIVALE NON UN VICE - L'Inter sta programmando la nuova stagione sul mercato e ha messo nel mirino numerosi attaccanti che potrebbero ricoprire il ruolo di vice-Icardi. A questo Icardi, tuttavia, non serve un vice, bensì un autentico rivale. La punta ha dimostrato negli ultimi anni che se messo sotto pressione rende sempre al meglio. Icardi va stimolato, stuzzicato, messo anche in discussione in modo da costringerlo a rendere e fornire sempre prestazioni al 110%. Un giocatore con caratteristiche diverse, ma dalla personalità ingombrante come può essere Alexis Sanchez. Come fu per Eto'o e Milito, Vieri e Ronaldo, l'Inter ha puntato in alto sempre con coppie di grandi attaccanti. E' arrivato il momento di affiancarne una anche a Icardi.