No se puede creer el partido que le gana sobre el final la @juventusfces al @Inter en Milán 3/2. Para que lo sacó el DT a @MauroIcardi faltando 4 minutos???. Por juego y por presencia en cancha, es clave Mauro. Salió él y vinieron en 2 minutos los goles de la Juve. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 28 aprile 2018

. A otto anni esatti dalla sconfitta più dolce della storia dell'Inter (quella per 1-0 anella semifinale di ritorno in Champions League) ne arriva un'altra, sempre in, ma molto più amara.al 27'. Ieri sera, nove minuti prima (18') e. Al quale non piace simulare, come invece fece il centrocampista spagnolo in quell'occasione. La decisione ci può stare: comenon si è arresa. Anzi, ha lottato da vera squadra su tutti i palloni. E nella ripresa è addirittura riuscita nell'impresa di ribaltare il risultato con la, che ha rivoluzionato una squadra (cambiando i ruoli a D'Ambrosio, Cancelo, Candreva e Perisic) che stava sì soffrendo, ma tenendo abbastanza bene in difesa. InfattiSenza dimenticare che è troppo facile parlare col senno di poi. Basti pensare a quelOtto anni fa il risultato diede ragione allo Special One, diventato un eroe, e ora ha dato torto a Spalletti, che giustamente dice di non sentirsi un c... quando perde.Dalla grande festa nerazzurra sotto l'acqua degli idranti aperti al Camp Nou alle2002 a Roma. Dopo aver vinto il Mondiale da capocannoniere, il Fenomeno ruppe cone se ne andò al Real Madrid.: "Incredibile vittoria della Juve contro l'Inter a Milano per 3-2.". Ah, le mogli-agenti...@CriGiudiciCLICCA SULLAPER RIVIVEREVIA SOCIAL CON I TWEET PIU' SIGNIFICATIVI E DIVERTENTI