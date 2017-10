Dagli undici metri Icardi non trema e batte Donnaruma. La punta argentina si mostra fredda dagli undici metri, a differenza di Dybala, che invece ha fallito due rigori consecutivi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"Dai tempi di Milito, dal 2012, non c’era una tripletta nel derby. All’ultimo Rodriguez affossa D’Ambrosio su un pallone alto ed è rigore, quando per tutti è finita 2-2: Icardi ha la freddezza che Dybala ha perso di recente ed è l’apoteosi. Contro il Napoli non sarà la stessa storia, ma rispetto alla squadra di Sarri non c’è la Champions di mezzo, non c’è il City, e dunque la possibilità di prepararsi al meglio, magari riproponendo quel Vecino elastico tra difesa e trequarti che tanto male ha fatto al Milan".