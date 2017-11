Lavoro personalizzato questa mattina per Mauro Icardi. Come riporta Sky Sport, l'argentino continua il suo iter di recupero per guarire dalla contusione rimediata al ginocchio con il Torino. Per capire le sue reali condizioni, come ha confermato ieri il dottor Piero Volpi, bisognerà aspettare martedì o mercoledì: in quei giorni Maurito farà un secondo controllo, giusto per confermare i progressi attesi dallo staff medico, comunque ottimista per un impiego dell'argentino con l'Atalanta.