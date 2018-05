Il futuro dell'Inter passa dai gol di Mauro Icardi, ma il futuro di Mauro Icardi passa dal finale di stagione con la maglia dell'Inter. Sì perchè il presente e il futuro dell'attaccante argentino sono strettamente interconnessi con il presente e il futuro del suo club con cui, nei prossimi 15 giorni, rischia di giocarsi tutto.



CHAMPIONS E MONDIALE - Il capitano nerazzurro ha più volte dimostrato di tenere alla maglia dell'Inter, ha più volte ribadito di voler centrare e giocarsi la Champions League per la prima volta in carriera a Milano e arrivare al Mondiale dopo un'annata da protagonista con il club di Corso Vittorio Emanuele. Le sfide contro Udinese, Sassuolo e Lazio saranno fondamentali, ma purtroppo per lui, nè la corsa Champions nè la convocazione al Mondiale dipendono soltanto dai risultati dell'Inter. Lazio e Roma dovranno subire almeno due stop in queste 3 partite per il sogno europeo mentre Sampaoli ha già ribadito che, al momento, Icardi è la quinta scelta sulle quattro che porterà in Russia.



RINNOVO O CESSIONE? - Per questo, per tenere viva la speranza, servirà un Icardi mostruoso in queste ultime tre gare perchè tanto del suo immediato futuro passerà dai risultati del club. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, anche l'Inter è a un bivio e, se in caso di qualificazione in Champions League è pronta a rinnovare il contratto di Icardi con adeguamento sia dell'ingaggio che della clausola rescissoria, in caso di fallimento si troverà in parte costretta a mettere Maurito sul mercato per sistemare in colpo solo un bilancio problematico. E in caso di addio che futuro aspetta Icardi? In 15 giorni la punta si gioca tanto, o tutto, del suo futuro.