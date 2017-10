Mauro Icardi, capitano e centravanti dell'Inter, parla del derby contro il Milan di domani in una conferenza stampa dedicata alla stampa cinese: "Poter giocare un derby comporta una sensazione meravigliosa per tutta la città, e domani sarà una gara di fuoco, anche per me che sono appena tornato da una partita critica della nazionale. I miei obiettivi personali? Finché la squadra vincerà, sarà questo l'obiettivo che mi renderà felice, e ovviamente del mio gol mi importa molto poco. Sono il capitano dell'Inter, e questa è la mia quinta stagione qui: il derby mi fa sentire ancor di più il senso di responsabilità. Con l'aiuto dell'allenatore e dello staff, stiamo progredendo ogni giorno".