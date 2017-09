Quello di Crotone non è un campo che porta bene a Mauro Icardi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come solo due volte il bomber argentino abbia toccato meno palloni di ieri.



"L’Ezio Scida di Crotone evidentemente non porta bene a Mauro Icardi. In grande sofferenza nella sconfitta del 9 aprile scorso, il capitano dal nuovo look biondo anche ieri è rimasto a lungo in balia della coppia di centrali di Nicola, con Ajeti (poi sostituito da Cabrera) e Ceccherini che gli hanno concesso appena due palloni giocabili in area di rigore. Soltanto due volte Mauro aveva fatto peggio in Serie A".