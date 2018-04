In campionato solo Ciro Immobile ha fatto meglio di Icardi, ma nonostante tutto il bomber nerazzurro non è certo di una chiamata da parte di Sampaoli, che nelle sue gerarchie preferisce il bianconero Gonzalo Higuain. Proprio i due attaccanti si affronteranno sabato sera al Meazza e il Corriere dello Sport accende i riflettori su quella che sarà una sfida nella sfida per i due argentini.



“Nella classifica dei cannonieri il capitano nerazzurro è secondo solo a Immobile (29 centri), ma è davanti a Higuain che in questo momento è invece in pole nelle gerarchie di Sampaoli per il Mondiale in Russia. Se il Pipita lo rincorre nella graduatoria dei bomber della A, Maurito è dietro nelle scelte del ct. Strana la vita dei bomber...”.