Icardi ha voglia di campo e contro il Benevento stringerà i denti per tornare almeno ad essere nella lista dei convocati di Luciano Spalletti. L'attaccante argentino, infortunatosi prima del match contro il Crotone, ha provato ad anticipare i tempi del suo recupero, ma lo staff medico nerazzurro lo ha "costretto" al riposo per non rischiare ricadute che avrebbero compromesso la sua presenza in quello che sarà un periodo della stagione fondamentale per la società di corso Vittorio Emanuele. Contro i campani, quindi, l'ex Sampdoria non dovrebbe partire tra i titolari, ma quasi sicuramente sarà a disposizione di Spalletti se oggi riuscirà ad allenarsi insieme al resto del gruppo.