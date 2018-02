Nell'Inter che non riesce più a vincere (il 3 dicembre 2017 l'ultima gioia, contro il Chievo) e si prepara ad affrontare il Bologna, Luciano Spalletti può trovare un motivo per sorridere: questa mattina, come riporta Premium Sport, Mauro Icardi è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e, in vista della gara di domenica pomeriggio, è da considerare completamente recuperato. Risolti i problemi muscolari che lo avevano tenuto fuori dagli undici che hanno sfidato il Crotone sabato scorso, Maurito è pronto a riprendersi la maglia da titolare al centro dell'attacco nerazzurro e a continuare la sua caccia a un traguardo speciale.



RIPARTE LA CACCIA - Dal 5 gennaio, quando segnò la rete del momentaneo vantaggio dell'Inter a Firenze, Icardi è infatti a quota 99 gol in Serie A e contro i rossoblù vuole arrivare a 100. Oltre alla voglia di rivalsa dopo aver saltato la sua prima partita in questo campionato, il capitano nerazzurro potrà contare anche sulle statistiche: mai, in questa stagione, è infatti rimasto a secco di gol per tre partite consecutive. Dopo aver mancato l'obiettivo contro Roma e Spal, Icardi è pronto a ripartire dal Bologna.