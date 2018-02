Manca solo l’ufficialità, ma lo spiffero di un possibile forfait di Icardi contro il Bologna adesso diventa una notizia sempre più concreta, tanto che Luciano Spalletti va verso la non convocazione della punta argentina. L’ex attaccante della Sampdoria, infortunatosi in allenamento (elongazione agli adduttori della coscia destra), non è mai riuscito ad allenarsi insieme al resto del gruppo in settimana e per questo motivo il tecnico toscano sembra orientato a non voler rischiare assolutamente nulla. Il capitano dell’Inter dovrebbe rientrare in occasione della trasferta contro il Genoa.



I CONVOCATI - Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, dirama la lista dei convocati per la sfida col Bologna: Handanovic, Padelli, Berni; Lisandro Lopez, Cancelo, Ranocchia, Santon, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar; Gagliardini, Rafinha, Vecino, Borja Valero, Brozovic; Karamoh, Eder, Perisic, Candreva, Piamonti. Non c'è Icardi.