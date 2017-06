L'Inter a caccia di rinforzi e se Spalletti, la scorsa settimana, ha chiamato a gran voce rinforzi per la difesa, reparto che necessità di grandi rinforzi, la società nerazzurra si sta muovendo anche per il centrocampo. Definito l'addio di Banega, il tecnico arrivato da Roma è pronto ad abbracciare Borja Valero. Messo a posto il metronomo, ora c'è bisogno di forza, muscoli. E il nome che interessa all'Inter è già conosciuto nella casa nerazzurra.



SONDAGGIO PER DUNCAN - L'Inter pensa al ritorno di Alfred Duncan, cresciuto a Interello, preso nel 2010, aggregato alla prima squadra nel 2012 (ceduto a gennaio 2013 al Livorno) e ora al Sassuolo. In serata è stato avvistato nella sede nerazzurra il suo agente, Leonardo Giusti. Per ora solamente un sondaggio, ma è una porta comunque da tenere aperta, Duncan è un giocatore utile in campo ma anche fuori, per una questione di lista: nella famosa rosa da 25, con 4 giocatori cresciuti nel vivaio e 4 cresciuti in Italia, chiamato Vivaio Nazionale. E proprio in questa lista rientra il 24enne ghanese.