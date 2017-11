E' Tomas Vermaelen l'idea dell'Inter per puntellare il reparto difensivo nel mercato di gennaio. L'indiscrezione è riportata da Mundo Deportivo, che mette il club nerazzurro in concorrenza con Everton e Anderlecht per aggiudicarsi in prestito fino al 30 giugno il centrale belga in esubero dal Barcellona. Vermaelen ha già conosciuto il campionato italiano senza troppa fortuna, collezionando appena nove presenze con la Roma nella passata stagione. Complici i problemi fisici che spesso lo accompagnano, non sta trovando spazio in blaugrana nelle rotazioni di Valverde. Per Spalletti rappresenterebbe un'alternativa di collaudata esperienza alla coppia titolare Miranda-Skriniar.