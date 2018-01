Sul suo profilo Instagram Steven Zhang, figlio del patron dell'Inter e di Suning Zhang Jindong, ha pubblicato un messaggio di auguri per il nuovo anno da leggere tra le righe anche per i tifosi nerazzurri. "La vita è piena di avventure e sorprese. Ora un nuovo capitolo è in attesa di essere scritto - si legge - con un misto di sfide e felicità. Continuiamo a lottare per i nostri obiettivi senza rimpianti". E poi ha concluso: "Buon anno ai cacciatori di sogni di tutto il mondo. Che il 2018 sia eccezionale!"