Il presidente del Boca Juniors Daniel Angelici ha commentato a Olé i rumors sul possibile ritorno dall'Inter del centrocampista cileno Gary Medel: "All'Inter prende uno stipendio molto alto. Però ha il carattere giusto per il nostro club. Gli anni ti portano il vantaggio di capire che il mercato chiude il 27 agosto. Per cui, non dobbiamo farci mettere sotto pressione dai mezzi di informazione né farci vincere dall'ansia nel vedere come altre squadre si sono rinforzate con buoni giocatori".