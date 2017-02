C'è sempre il Bologna nel destino di Gabigol: esordio nel match di andata, prima da titolare in Coppa Italia e primo gol con la maglia dell'Inter. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come - finalmente - il brasiliano possa iniziare ad essere considerato un calciatore vero, oltre che il beniamino dei tifosi.



"Se non ora, quando? Ci sono destini facili da leggere, quasi fossero ineluttabili. I destini si possono condizionare, assecondare. E intuire. Gabigol sceglie Bologna per sbloccarsi. Poteva esser altrimenti? Come se avesse una clausola nel contratto dove sta scritto che contro il Bologna ci deve essere, Gabriel Barbosa detto Gabigol coi rossoblù ci fa l’esordio assoluto all’andata, ci gioca la prima gara da titolare in Coppa Italia e mette il primo sigillo della sua avventura italiana".



UN GIOCATORE VERO - "Guarda caso, proprio nello stadio dove Ronaldo, il suo idolo, pose la prima eccellente firma con l’Inter. La coincidenza (con Ronaldo non con il Bologna) si ferma qui. In tutta onestà, si parla di altri pianeti. Ma da adesso Gabigol più che un folkloristico giocatore preso a beniamino dai tifosi può cominciare a essere un giocatore vero, una pedina importante per l’Inter, una vera alternativa e non l’ultima spiaggia. Segna un gol facile (ma bravo ad essere nel posto giusto), grazie all’intuizione di Banega e al «cross-passaggio» preciso di D’Ambrosio, ma pesante come un macigno. Un gol che consente all’Inter di continuare la marcia inarrestabile (se si eccettua la Juve), restare al quarto posto in coabitazione con l’Atalanta e dare ancora più senso all’imminente scontro diretto con vista Champions con la Roma".