Come riportato dal Sole 24 Ore ha avuto un successo incredibile il bond emesso dall'Inter per ottenere un prestito da 300 milioni. Un'operazione unica nel suo genere perchè è il primo caso di vendita al mercato di un bond di un club calcistico europeo dopo quello che ha consentito al Manchester United di risolvere i problemi debitori nel 2010.



CHE SUCCESSO - L’offerta ha raccolto manifestazioni di interesse doppie rispetto alla richiesta, malgrado il rischio sulla stretta degli investimenti esteri dalla Cina. Tra i sottoscrittori ci sarebbero una trentina di fondi esteri ed italiani: colossi come Norges Bank, ma anche Blackrock fino a piccoli istituzionali come Ver Capital.



LE GARANZIE - A convincere gli istituzionali sono state le garanzie sul flusso di cospicua liquidità della media company (che gestisce i diritti) e la garanzia indiretta a favore del bond fornita da Suning, e da Zhang Jindong. Nel 2018, infine è prevista l'acquisizione da parte del gruppo cinese del 30% ancora in mano all’indonesiano Erick Thohir.