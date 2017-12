L'Inter non segna da cinque gare di file. Questo il dato evidenziato dal Corriere dello Sport che piega come Spalletti inizi ad intravedere le stesse difficoltà che altri prima di lui hanno dovuto attraversare in passato.



“L’Inter si è persa. Proprio nel momento più bello ovvero dopo che aveva ritrovato il primo posto solitario (per due giornate) in classifica. Dopo lo 0-0 di Torino il buio. Una vittoria sofferta contro una formazione di Serie C (il Pordedone) e tre ko filati tra campionato (Udinese e Sassuolo) e Coppa Italia (Milan). Anche Spalletti adesso vede i fantasmi delle stagioni interiste più complicate e nella prima gara nella quale ha dovuto fare a meno degli infortunati D’Ambrosio e Miranda più che la difesa lo ha tradito ancora l’attacco, a secco per il quinto incontro di fila”.