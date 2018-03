Alessandro Antonello, Ceo dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima dell'inizio della serata di festa dei 110 anni del club nerazzurro: "La storia deve essere di ispirazione per noi: i padri fondatori dell'Inter furono quasi rivoluzionari, ci diedero dei valori importanti come l'orgoglio di indossare la maglia nerazzurra: questo deve essere di ispirazione ai nostri calciatori da adesso fino alla fine della stagione. Ci auguriamo anche che la presenza dei grandi campioni della storia possa essere un motivo di ispirazione per i calciatori di oggi e che possano capire cosa significa vestire la maglia nerazzurra. Essere presente come amministratore delegato di questo club in un momento così importante, mi emoziona molto.Il momento migliore di questi 110 anni? La nostra è una storia davvero importante, leggendaria e va considerata nella sua interezza. L'augurio è che riusciamo a raggiungere gli obiettivi prefissati. I ragazzi stanno lavorando bene, il mister è concentrato. Domenica abbiamo una partita importante in cui vogliamo fare bene".