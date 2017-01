Giornata di cessioni in casa Inter. Dopo aver chiuso l'operazione che porta Andrea Ranocchia all'Hull City, i nerazzurri sono pronti a dare l'addio a un altro giocatore, Jonathan Biabiany. Sull'esterno francese, seguito nelle scorse settimane dal Bologna, oggi era forte il pressing del Palermo. L'ex Parma ha però preferito aspettare, conscio del fatto che si sarebbe potuta aprire un'opzione più interessante. E così di fatto è stato..



SCELTA DI CONTE - Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte era alla ricerca di un'alternativa sugli esterni e ha deciso di puntare su Biabiany per il suo Chelsea, chiedendolo in prestito fino a fine stagione. Un inserimento a sorpresa, per una trattativa inaspettata.