L'Inter conquista tre punti contro l'Empoli, ma la rabbia per le polemiche post Juve non è ancora del tutto smaltita. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de "La Repubblica".



"È un’Inter alterna nell’intensità che mette in gara, ma serena anche quando patisce qualche rovescio, come attesta l’azione del 2-0 che scaturisce dal più grande pericolo corso nella partita, 1’ prima, con parata di Handanovic su Krunic. La prima delle 12-13 vittorie da infilare per arrivare al terzo posto, tuttora distante 6 punti, è arrivata. Ma il cuore è ancora gonfio di qualcosa che chiameremmo rabbia, altrimenti Pioli non direbbe così: «Sono qui da 12 partite, siamo la squadra che attacca di più in serie A: è strano e anomalo che non ci abbiano dato ancora un rigore». E il sentimento, in questo caso, è molto ben decifrabile. Non è ancora finita, perché non può finire".