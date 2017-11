Questa Inter è diversa da quelle del passato. È quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Spalletti e il suo staff possano sorridere nonostante il pareggio casalingo contro il Torino.



“Per la prima volta in 6 incontri non ha vinto a San Siro, non è più seconda in classifica e per il terzo match di seguito ha subìto almeno un gol. Il giorno dopo l’1-1 contro Torino, in mezzo a qualche dato negativo, ce n’è però uno estremamente positivo che Luciano Spalletti e i dirigenti dell’Inter hanno notato con il sorriso sulle labbra e gonfiando il petto: questa squadra è diversa anni luce rispetto a quelle delle ultime stagioni che si squagliavano di fronte alle difficoltà, che sbattevano negli ostacoli più banali senza essere poi capaci di rialzarsi. Questa è un’Inter di ferro, che ha il carattere forte del suo allenatore”.