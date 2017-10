Tutto in una notte. Il derby di domenica sera significherà tantissimo per Inter e Milan ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia come i nerazzurri con una vittoria potrebbero definitivamente aprire la crisi dei rossoneri.



"Peraltro, alla luce di come è cominciato il campionato, la banda Spalletti si trova nelle condizioni ideali. Dopo 7 giornate, non solo si trova al secondo posto con 19 punti, gli stessi della Juventus campione in carica, a sole 2 lunghezze dal Napoli capolista, ma ha già scavato un significativo baratro rispetto al Diavolo. Il derby, insomma, è la grande occasione per far sprofondare i “cugini” addirittura a un clamoroso -10 in classifica. Già perché dopo un mercato estivo scoppiettante, fatto da 11 nuovi innesti e 230 milioni investivi, qualcuno avrebbe mai immaginato una simile situazione?"