La prossima partita sarà fondamentale per Stefano Pioli. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di TuttoSport, che spiega come la trasferta di Firenze può essere decisiva per il futuro del tecnico emiliano.



"Tutto in novanta minuti. Non è la prima volta che un allenatore si gioca la panchina in una partita e non sarà l'ultima. Anche per Stefano Pioli ci sono già stati dei match da dentro-fuori, ma questa volta sembra proprio che la trasferta di sabato a Firenze rappresenti per il tecnico un bivio di non ritorno: se l'Inter dovesse tornare dal Franchi con uno o addirittura zero punti, l'avventura sulla panchina nerazzurra di Pioli sarebbe ai titoli di coda. A quel punto sarebbe davvero difficile pensare a una sua conferma per la stagione '17-18 nonostante l'ex allenatore della Lazio abbia già un contratto fino al 30 giugno del 2018".