L'Inter ha deciso di puntare in maniera importante su Stefan de Vrij, difensore in scadenza di contratto a giugno con la Lazio, a cui ha già presentato la sua offerta. Secondo Tuttosport, però, in casa nerazzurra stanno riflettendo sulle condizioni della cartilagine del ginocchio sinistro dell'olandese, che in passato gli ha causato diversi problemi, superati in questa stagione solo grazie a delle infiltrazioni di cortisone.