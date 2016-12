Il mercato di gennaio è sempre più alle porte e in casa Inter inizia a muoversi qualcosa di concreto. La ricerca di un uomo d'ordine a centrocampo prosegue e in queste ultime ore si registra una doppia apertura importante sul fronte Lucas Leiva. Dopo il via libera da parte del giocatore classe '87 alla soluzione del prestito con diritto di riscatto, anche il Liverpool ha espresso parere favorevole. Ora la palla passa all'Inter, che ha sempre messo il nome di Luiz Gustavo in cima alla lista delle preferenze, su indicazione del tecnico Stefano Pioli, ma che al momento non ha ottenuto la disponibilità da parte del Wolfsburg a trattare su queste basi.



Ecco perchè i nerazzurri potrebbero decidere alla fine di ripiegare sul piano B, su quel Lucas Leiva che ha sfiorato l'Italia e il club di Corso Vittorio Emanuele anche in passato e che oggi è decisamente più vicino, considerando che il suo contratto col Liverpool scade a giugno 2017 e che l'ipotesi del prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio) potrebbe anche consentire alla formazione inglese di non perdere il calciatore a costo zero.