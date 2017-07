Altre conferme dall'Inghilterra: Sky Sports UK, dopo aver sondato una fonte vicina alle negoziazioni, sostiene che il Manchester United stia intensificando i contatti con l'Inter per arrivare a una soluzione sul fronte Ivan Perisic. I Red Devilssono al lavoro per avvicinare la cifra richiesta dalla società nerazzurra (48 milioni di sterline, circa 55 milioni di euro) e hanno tutte le intenzioni di firmare il croato prima che parta con l'Inter per la tournée in Asia (18 luglio).