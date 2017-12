Anche per"il prezzo lo fa il mercato" è una citazione che ha iniziato ad essere ricorrente nel corso degli ultimi anni. Un concetto espresso sempre più spesso da direttori sportivi e amministratori delegati che provano a bluffare su richieste e obiettivi nelle proprie campagne di rafforzamento. Un concetto effimero, che lascia grande spazio all'immaginazione, ma che dà un'indicazione precisa sul valore o meno di un giocatore.La rosa nerazzurra si è sicuramente rivalutata grazie al lavoro di Luciano Spalletti e allo straordinario rendimento ottenuto in campionato dove, forse a sorpresa, l'Inter si sta trovando a lottare per lo scudetto. Eppure il mercato sta certificando chee sono coloro che proprio sul mercato hanno oggi più richieste:Per la punta argentina la clausola rescissoria da 110 milioni attivabile in estate non può, al momento, rappresentare un problema, ma l'interesse delin vista di giugno è concreto. L'esterno croato piace ancora tantissimo a Josè Mourinho e al suo, ma chi è corteggiatissimo, come svelato danella serata di ieri ( LEGGI QUI ) è anche, nel mirino di Barcellona e soprattuttone parla spesso e volentieri in conferenza stampa e ha lanciato un monito importante.. Per il proseguo del campionato, per la corsa Champions e gli impegni che, sicuramente, l'anno prossimo vedranno l'Inter impegnata su più fronti. Riuscirà Suning a resistere alle offerte?@TramacEma