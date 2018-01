In chiusura la trattativa per Lisandro Lopez, l'Inter si concentra ora sul centrocampo. Come riferisce Mundo Deportivo, questa mattina Mazinho, padre e agente di Rafinha, è stato nella sede del Barcellona e sta spingendo per far accettare ai blaugrana le condizioni proposte dai nerazzurri, ovvero un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro.