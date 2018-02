Nei momenti di difficoltà, all'Inter, manca spesso chi spiega le cose in modo chiaro, chi si espone avendone titolo. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Libero, che accende i riflettori sul silenzio di Walter Sabatini e Javier Zanetti.



“Il volto dell’Inter sarebbe potuto essere quello scavato e sofferente di Sabatini, quasi perfetto non fosse rimasto prigioniero del suo stesso contratto. Non lo stipendia l’Inter ma Suning, dunque non può parlare a nome del club nerazzurro: è un paradosso. E l’ad Antonello? È un uomo di governo interno, dicono. E Zanetti? Mistero. È un vicepresidente incaricato di rappresentare l’Inter in Europa e nel mondo, ma l’Inter in Europa non ci va da anni e nel mondo lo fa solo per i progetti di Inter Campus e delle Accademie. Progetti meravigliosi, ma secondari”.