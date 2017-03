Se per sistemare la fascia sinistra l’inter ha già compiuto importanti passi avanti con l’entourage di Ricardo Rodriguez, lo stesso non si può dire per quella destra, dove però D’Ambrosio sta offrendo buone garanzie. L’esterno campano è reduce da ottime prestazioni e la società di corso Vittorio Emanuele sta trattando il rinnovo del suo contratto, ma ciò nonostante prosegue la caccia ad un esterno basso di maggiore spinta e qualità. In passato il nome di Darmian è stato a lungo in cima alla classifica dei preferiti, ma con il tempo quest’idea sembra essere tramontata.



IL DOGMA - La traccia da seguire è sempre la stessa: Suning li vuole giovani, italiani e forti. Chiaro che questo è un dogma da seguire solo se il ruolo offre giocatori pronti, come nel caso di Gagliardini. L’Inter ha sondato il terreno, si è guardata intorno e continuerà a farlo, ma probabilmente chi in questo momento ha maggiormente rapito le attenzioni di Piero Ausilio è Andrea Conti dell’Atalanta, preferito sia a Darmian che a Vrsaljko.



DISCORSO RIMANDATO - Preferenza, quella di Ausilio, di cui è a conoscenza anche la famiglia Percassi. Ma l’Atalanta, in piena corsa per l’Europa, ha voluto momentaneamente rimandare ogni discorso. Anche perché l’idea è quella di non smontare completamente il giocattolino. Un rischio che i tifosi bergamaschi temono perché Caldara potrebbe raggiungere la Juventus prima del previsto (da contratto dovrebbe aggregarsi ai bianconeri nel giugno 2018, ma molto dipenderà dal futuro di Benatia), i nomi di Petagna e Gomez iniziano ad essere sulla bocca di qualche club più blasonato e anche Spinazzola dovrebbe rientrare alla casa madre (Juventus). E poi ci sarebbero Kessié e lo stesso Conti, probabilmente i pezzi più pregiati della collezione. Ma a tempo debito l'Inter proverà l'affondo.