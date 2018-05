Mustafa Cengiz, presidente del Galatasaray, è intervenuto in conferenza stampa per chiarire la situazione di Nagatomo, in prestito dall'Inter: "Qui è felice, è davvero una bellissima persona. Quando è arrivato da noi, non pensava minimamente all'idea del ritorno in Italia. Per il suo riscatto, non abbiamo avuto ancora un incontro con l'Inter: aspettiamo gli uni le mosse degli altri. In circostanze normali potrebbero chiedere anche i soldi che chiederebbero per un Maradona invece di fermarsi alle cifre già stabilite. Spero che possa chiudersi tutto con reciproca soddisfazione".