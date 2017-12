Chi tornerà a Milano giusto per un fatto burocratico e riprenderà un volo per il Brasile sarà Gabigol. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter sta cercando di trovare una soluzione per tappare la falla stagionale. L’unico canale aperto in questi giorni è quello con il Santos dove si preparano a riaccoglierlo in prestito secco.