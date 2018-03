L'Inter prosegue il suo percorso di avvicinamento alla sfida di domenica contro il Napoli. Questo il report pubblicato dal sito ufficiale del club.



Dopo la giornata di riposo concessa alla squadra da Luciano Spalletti, l'Inter è tornata al lavoro al Centro Sportivo Suning in vista del big match di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri.



Mauro Icardi e compagni hanno svolto una doppia sessione di allenamento: in mattinata riscaldamento in palestra, esercizi a terra e possesso palla in campo, mentre nel pomeriggio i nerazzurri si sono concentrati sulla parte tattica".



Secondo quanto riportato da Sky Sport Borja Valero e Rafinha hanno svolto lavoro personalizzato.