Lo stadio San Siro torna ad essere un fattore decisivo per l'Inter, che se questa sera dovesse conquistare i tre punti contro il Pescara, giungerebbe alla decima vittoria consecutiva tra le mura amiche. Questo è quanto scrive a riguardo l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



"Fort San Siro. Dovesse conquistare i 3 punti con il Pescara, questa sera, non solo l'Inter toccherebbe le 7 vittorie consecutive in campionato, che diventerebbero 9 considerando tutte le competizioni, ma raggiungerebbe anche i 10 successi di fila in casa. Dopo la sconfitta interna con il Cagliari (16 ottobre), la seconda stagionale dopo quella con l'Hapoel Be'er Sheva, è arrivata la svolta. Dal Torino al Chievo, in campionato, nessuno ha più avuto scampo, con l'aggiunta, come vittime, di Southampton e Sparta Praga, in Europa League, e Bologna, in Coppa Italia. Insomma, si chiama fattore campo non a caso. E, se l'Inter riuscirà a mantenere la tendenza, potrebbe essere decisivo pure in chiave Champions. La Roma, attualmente seconda, e il Napoli, terzo, infatti, saranno di scena a Milano nel girone di ritorno. I giallorossi già il prossimo 26 febbraio, gli azzurri il 30 aprile. Si tratta di scontri diretti che la banda Pioli deve vincere a tutti i costi per ridurre le distanze dal podio del campionato. Non a caso il tecnico parmigiano continua a sottolineare che continuare a vincere sarà utile per rendere decisive questo tipo di sfide. Anche perché, aggiungiamo noi, se l'Inter ha impresso un'accelerazione clamorosa con i suoi 6 successi consecutivi, i punti guadagnati sono stati soltanto 3 rispetto ai capitolini e 2 nei confronti dei partenopei".