C'è stata tanta Cina nel derby tra Inter e Milan delle 12.30. Non solo per l'orario - studiato apposta per rendere appetibile la partita anche per le tv orientali - o per i proprietari dei due club - Zhang Jindong e Yonghong Li. Ma anche per il gol di Candreva, un gol un po' cinese. Dopo aver battuto Donnarumma, infatti, l'esterno romano ha esultato togliendosi la maglia e mostrando degli strani segni sulla schiena, come si può vedere dalla foto. Di cosa si tratta? Probabilmente della cupping therapy, una terapia cinese.



COME FUNZIONA - Un metodo utilizzato da molti sportivi, tra cui il campione olimpico di nuoto Michael Phelps. Il suo obiettivo è alterare i flussi energetici del corpo e ristabilire l'equilibrio fisico. Alla base di questa tecnica c'è il principio della creazione di un vuoto, che deve essere formato all'interno di un recipiente, solitamente una coppetta. All'interno della coppetta viene creato un vuoto d'aria. Una tecnica tradizionale cinese, per il primo gol del derby cinese.