Inter e PSG parlano di un ipotetico scambio di prestiti tra Joao Mario e Pastore ma il vero sogno di mercato della società di corso Vittorio Emanuele è un altro e si chiama Gonçalo Guedes, jolly offensivo in forza al Valencia ma di proprietà della società parigina. Per averlo, i francesi, versarono 30 milioni di euro nelle casse del Benfica, un ottimo investimento dato che oggi il classe ’96 ha visto salire il prezzo del proprio cartellino oltre i 50 milioni di euro.



JOAO MARIO NELLA TRATTATIVA - Sabatini, Ausilio e Spalletti sono convinti che Guedes possa garantire il salto di qualità all’Inter della prossima stagione e per questo motivo hanno già abbozzato il discorso con il PSG, che in attacco si ritrova a dover gestire meravigliosi problemi di abbondanza. Trattativa complessa, specie perché i nerazzurri vorrebbero abbassare il costo dell’operazione inserendo Joao Mario come contropartita. A giugno 2018 il portoghese dell’Inter sarà a bilancio per 28 milioni di euro, e tanto intendono valutarlo i nerazzurri, che per Guedes potrebbero doverne aggiungere altrettanti in cash. Il PSG intanto ha rimandato ogni discorso, tenendo aperta solo la pista che porterebbe momentaneamente Joao Mario a Parigi in prestito. Un’occasione per valutarlo meglio da vicino.