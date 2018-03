Fatih Terim, tecnico del Galatasaray, si sarebbe sbilanciato, secondo il media turco Fotospor, sul riscatto di Nagatomo e anche sul suo sostituto in casa nerazzurra: "Voi avrete Kwadwo Asamoah (in scadenza con la Juventus, ndr), mostrami la stessa comprensione che hai avuto a gennaio", avrebbe detto al vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti.



I DETTAGLI - Il prestito del giapponese in Turchia è costato 700mila euro di parte fissa a cui va aggiunta una somma di 200mila euro in caso di vittoria della Süper Lig e di altri 100mila per la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Nagatomo, in scadenza con i nerazzurri nel 2019, percepisce dall'Inter uno stipendio di 1.3 milioni di euro. Asamoah invece va in scadenza con la Juve alla fine di quest'anno e quasi sicuramente non rinnoverà il proprio contratto con i bianconeri: su di lui, oltre all'Inter, c'è anche il Milan.