Con il gol segnato al Chievo Verona, Mauro Icardi ha raggiunto per la terza volta consecutiva quota 15 gol in stagione con la maglia dell'Inter. Numeri raggiunti in nerazzurro solo da Ibrahimovic e Bobo Vieri, ma che sono destinati a crescere nel corso della stagione. Icardi ha anche raggiunto Leonel Messi nella classifica per la scarpa d'oro ed è a tutti gli effetti l'attaccante più importante del club nerazzurro.



OFFERTA DALLA CINA - Dopo le difficoltà riscontrate per Nikola Kalinic e per Edin Dzeko, secondo quanto riportato da Sky Sport il Tianjin di Fabio Cannavaro ha contattato l'entourage di Mauro Icardi e l'Inter per provare ad intavolare una trattativa.



LA CLAUSOLA VALE SOLO IN ESTATE - L'Inter ha subito risposto negativamente, dichiarando Icardi incedibile e intrattabile per nessuna cifra. Al momento del rinnovo, tuttavia, il giocatore ha accettato l'inserimento di una clausola rescissoria da 110 milioni valida solo per i club esteri. L'Inter ha però sottolineato come tale clausola valga soltanto dal 30 giugno al 15 luglio, un margine temporale che permetterebbe all'Inter di trovare un sostituto in tempo per l'inizio della stagione.