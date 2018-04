Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia e noto tifosi dell'Inter, parla a Sportitalia del rapporto con la Juventus: "Gli juventini sono 14 milioni? Lo so, sono 14 milioni, ma io non sono filojuventino, non c'è niente di male. Ho tanti amici, parenti, i miei nipotini, figli dei miei nipoti, in realtà, non nipoti diretti, sono tutti juventini. Io sono circondato di bambini juventini. Io della Juventus ho ancora questo antico ricordo che Ronaldo ha ben sintetizzato nei festeggiamenti per i 110 anni dell'Inter: mi sollecita memorie non positive, di campionati in cui non vincevamo mai e che forse meritavamo di vincere. E allora deve ancora pagare prima di pareggiare i conti".