, centrale difensivo del Toloso,. Per il difensore classe '97 il Tolosa ha rifiutato già un'offerta da 1.4 milioni del Lipsia. Il club francese infatti non ha intenzione di cedere i suoi gioielli difensivi e per questo ci ha tenuto a prendere una posizione ufficiale con un comunicato, nel quale ribadisce l'incedibilità dei suoi giocatore."Il Tolosa FC nega formalmente qualsiasi contatto emerso sulla stampa in questi giorni per quanto riguarda i giocatori che compongono la sua difesa. Il TFC afferma che non c'è alcuna trattativa e, inoltre, che non aspetta alcun contatto. Il TFC coglie l'occasione per ribadire il suo impegno a costruire il prossimo anno un team giovane e ambizioso intorno alla sua difesa attuale, la quarta migliore del campionato nel corso della stagione 2016/17".