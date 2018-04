Farne l'Handanovic del futuro. Sì, perché il portiere sloveno è il presente e sarà il futuro prossimo dell'Inter, ma guardando un po' più in là le sue 33 (34 a luglio) primavere non possono lasciare tranquilli i dirigenti nerazzurri. Che, infatti, cercando in Europa hanno trovato un gioiellino sul quale puntare: Andriy Lunin. Portiere classe '99 dello Zorya, ucraino, era finito nel mirino anche della Juventus, ma pare proprio che l'Inter abbia avuto la meglio, mettendo le mani sul baby portiere per una cifra intorno ai 6 milioni di euro.



LE PAROLE DEL MISTER - Oggi lo Zorya, oggi, ha perso 4-0 contro la Dinamo Kiev, con Lunin regolarmente in campo. Il suo tecnico, Yuri Vernydub, lo difende così: "Sembrava che Lunin pensasse già all'Italia? Lasciatelo tranquillo, è giovane. Si è già scritto di tutto su di lui. E' facile anche che possa andare in Europa e passare due anni da riserva. Ricordate Marjan Shved? Andò al Siviglia celebrato come una star, ma non ha mai giocato e ora è tornato al Karpaty Lviv dove a fatica trova spazio. Ho detto al ragazzo di interrompere le proprie relazioni con i media: meno attenzione c'è su di lui, meglio è".



PORTE APERTE - Yuri Vernydub prosegue: "Dallo scorso inverno ci sono voci su di lui, sembra che mezzo mondo lo segua. Rilassiamoci un attimo. L'estate arriverà e lì capiremo. Nessuno intende trattenere Lunin se arriverà un'offerta importante, avete mai visto lo Zorya tenere qualcuno a forza? Del resto noi non siamo la Dinamo Kiev né lo Shakthar Donetsk che possono permettersi di tenere un giocatore fino a 28 anni". L'Inter ha colto l'occasione al balzo, ora resta da capire chi lo tessererà visto il suo status da extracomunitario.