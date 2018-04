L'Inter ha provato a muovere le prime carte per il riscatto di Cancelo, ma da Valencia non sono arrivate notizie confortanti. Questo è quanto scrive “Superdeporte”, che spiega come i nerazzurri hanno cercato di rinegoziare l'accordo da 35 milioni per il riscatto, ricevendo in cambio il no del Valencia, che per il proprio esterno non vuole fare sconti. Secondo la testata spagnola, però, l'Inter è alla ricerca di strade alternative che gli garantiscano di far fronte alla spesa, perché l'idea è quella di non lasciarsi scappare Joao Cancelo.