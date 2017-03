Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter continua il proprio pressing per Ricardo Rodriguez ma, almeno per ora, il Wolfsburg non vole scendere al di sotto dei 22 milioni di euro della clausola rescissoria. L'Inter spinge per chiudere a non più di 14-15 milioni forte del gradimento del giocatore e di una situazione societaria, in casa Wolfsburg, ampiamente critica dopo la crisi della Wolksvagen.