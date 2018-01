In Argentina ne sono sicuri, il Boca rimpiangerà di aver ceduto Facundo Colidio quando ancora giovanissimo. Lo scrivono su Diarioxeneize.



"Colidio è stato uno dei più grandi crack sui cui il Boca abbia potuto contare tra le fila dei propri canterani. In Argentina era considerato il migliore attaccante di tutte le giovanili e adesso anche in Italia inizia a far vedere tutto il suo valore. Queto è solo il primo titolo che conquista in Italia, ma il suo talento indica che non sarà l'ultimo. Anche se l'offerta dell'Inter per avere Colidio è stata molto vantaggiosa vista la sua giovane età, tutto lascia immaginare che il Boca rimpiangerà di averlo venduto così in fretta senza mai goderselo in campo. Sicuramente in futuro lo avrebbero venduto a una cifra più alta”.