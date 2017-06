Per l’Inter è in arrivo un nuovo accordo commerciale dalla Cina. Si tratta di un’operazione di co-branding che dunque permetterà ad alcune aziende di commercializzare il marchio nerazzurro in loco. Non sono ancora note le cifre dell’accordo, ma l’Inter dovrebbe chiarire il tutto nel CdA previsto questo pomeriggio in sede.



PIU' AZIENDE NELL'ACCORDO - Secondo quanto filtra, sono diversi i partner che rientrano nell’accordo commerciale, un fattore da non sottovalutare, soprattutto se dovessero essere confermate le cifre trapelate in questi giorni: all’Inter dovrebbero essere garantiti una ventina di milioni di euro l’anno, ovvero circa 150 milioni di yuan. Una somma rilevante se si trattasse di una singola azienda e che potrebbe spingere il governo cinese a reperire informazioni in merito.



CRESCE IL MONTE INGAGGI - Al di là di quelle che saranno le cifre dell’accordo, c’è da dire che l’incasso non influirà sull’esigenza più volte manifestata di dover incassare dalle cessioni circa 30 milioni di euro entro la fine di giugno. L’Uefa terrà conto di questa nuova partnership, che però tornerà utile in futuro, e soprattutto in relazione al monte ingaggi, che potrà iniziare a crescere proprio grazie a questi nuovi introiti in arrivo dalla Cina.