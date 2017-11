Nanchino, Cina

Olympic Sport Centre

Venerdì 10

#InterForever v Chinese All Star Legends Team

La missione a Nanchino di Robert Faulkner, Chief Communications Officer del club, per incontri legati allo sviluppo dell’Inter sui social cinesi è collegata all’apertura ormai prossima di Fc Internazionale China, società che avrà sede a Shanghai con un general manager con compiti legati alla ricerca di sponsor e allo sviluppo del brand nerazzurro. L’ufficio andrà ad affiancare quello già aperto a Nanchino.A “casa Suning”, sempre come si legge, venerdì scenderà in campo Inter Forever contro contro la Chinese All Star Legends Team. Tra i convocati, oltre a Zanetti e Toldo, tre new entry: Crespo, Recoba e Kharja.