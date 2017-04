Almeno dieci calciatori dell'attuale rosa dell'Inter sono sul mercato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come anche Ivan Perisic sia nella lista dei possibili partenti, al di là di quelle che sono le dichiarazioni di facciata.



"Sul mercato ci sono Perisic, Carrizo, Murillo, Sainsbury, Nagatomo, Santon, Banega, Brozovic, Palacio e Biabiany. Ma non per tutti vale il medesimo discorso. Partiamo da Brozovic per esempio. Lo show (negativo) mostrato contro la Sampdoria lo ha estromesso dal progetto nerazzurro. Se ci aggiungiamo anche la foto postata su Instagram il giorno di Pasqua (lui e tre amici in piscina sul terrazzo di casa con vista Meazza), lo scollamento è servito. La società non ha particolarmente gradito. Ecco, una sostanziale differenza. Brozovic andrà via per evidenza, Perisic per convenienza. Ivan è uno dei pilastri di questa Inter, ma a 28 anni una grande offerta potrebbe aiutare il club a ringiovanire il reparto. Sarà così anche per Banega che porterà pure una buona plusvalenza. E così verrà ristrutturato l’apparato che appoggia Icardi".